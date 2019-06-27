Александр Кокорин написал из СИЗО письмо болельщикам

Осужденный по делу о драках футболист Александр Кокорин напомнил о себе, написав из СИЗО письмо своим болельщикам.

— Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей, — говорится в послании.

Также в письме Кокорин рассказал, что продолжает тренировки, несмотря на свое заболевание, и поблагодарил клуб «Зенит» за предоставленную врачами медицинскую помощь и хорошее отношение к нему. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает РИА Новости.

— В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться, — заключил футболист.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были приговорены к одному году и шести месяцам и одному году и пяти месяцам колонии общего режима соответственно после того, как стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Недавно Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом, который также является осужденным.

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