Одобрено экспертами. Молодые округа получают рабочие места, метро и школы
Все эти годы развитие новых округов является приоритетным направлением в работе Правительства Москвы. О том, какие проекты согласованы в Новой Москве, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Мосгосэкспертиза, подведомственная организация Москомэкспертизы, на постоянной основе рассматривает объекты, планирующиеся к реализации в Новой Москве.
— Мэром Москвы Сергеем Собяниным была поставлена задача создать все необходимые условия для комфортной и качественной жизни в Новой Москве. На протяжении всех этих лет эта задача планомерно и успешно выполняется. В новых округах активно возводится жилье, школы, детские сады и больницы, создаются новые рабочие места. Отдельно необходимо выделить масштабное развитие транспортной инфраструктуры ТиНАО — реконструкцию Калужского и Киевского шоссе, открытие станций «Говорово» и «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии, продление Сокольнической линии в Коммунарку. Все эти проекты проходили согласование в Мосгосэкспертизе, — отметил Валерий Леонов.
В целом за последние пять лет выдано свыше 1,2 тысяч положительных заключений по объектам на новых территориях — как бюджетным, так и инвесторским.
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