Участники Московского урбанфорума познакомятся с обновленными сервисами для застройщиков
На Московском урбанистическом форуме будут представлены обновленные сервисы для застройщиков. Участники форума познакомятся с «Калькулятором процедур», «Кабинетом застройщика», единым контактным центром, мобильным приложением «Строим просто» и видеоинструктором по получению профильных госуслуг. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
— Сервисы, которые будут представлены на урбанфоруме, созданы для того, чтобы предоставить застройщикам наиболее полную информацию об отраслевых госуслугах, а также максимально упростить прохождение всех процедур. Сегодня в электронном виде предоставляются все основные государственные услуги строительной сферы, начиная с оформления градостроительного плана земельного участка и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию (21 государственная услуга), — рассказал Сергей Левкин.
Он также отметил, что 16 услуг предоставляются только в электронном формате.
В этом году в программу Московского урбанистического форума вошли более 70 мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Он пройдет с 4 по 7 июля.
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