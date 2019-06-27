Депутат Госдумы назвал Зеленскому условие освобождения украинских моряков

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, арестованных в результате инцидента в Керченском проливе.

По мнению парламентария, решая судьбы людей, не следует «играть на публику», а диалог между странами должен вестись «глаза в глаза, а не через СМИ». Шеремет считает, что Зеленский сначала должен попросить Путина о встрече и «сесть за стол переговоров».

— Со стороны Украины должны предшествовать встречные шаги по освобождению политзаключенных, таких как Кирилл Вышинский, а также крымчан, пострадавших за свои убеждения, а не артистические заявления и обращения, — заявил Шеремет.

Депутат отметил, что Зеленскому следует признать инцидент в Керченском проливе спланированной провокацией, а «основную тяжесть ответственности» за это должен понести бывший президент Украины Петр Порошенко.

— Если моряков завтра отпустить, то возникнет прецедент, что можно нарушать суверенные российские границы безнаказанно и совершать вооруженные прорывы, — резюмировал Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним: 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Сейчас суда и моряки находятся под арестом. Президент Владимир Путин назвал этот инцидент заранее подготовленной провокацией.

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