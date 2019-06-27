Довольные мы люди

Каждый второй житель России остался доволен своей жизнью. Такие результаты обнародовал ВЦИОМ.

Быть довольным очень просто. Взглянул на бескрайнее голубое небо, и как-то хорошо на душе стало, светло. А дождь пошел, так выбежал на улицу и начал танцевать, как в классическом американском кино. Столь незначительные, как кажется, вещи — да, из них складывается счастье. А еще дома ждет семья, на телефоне — сообщение от друзей с предложением провести вечер. Я не отвлекаюсь, а пытаюсь нарисовать портрет того самого «второго» россиянина, который ответил об удовлетворенности своей жизнью.



Таковых, кстати, по результатам опроса все же не 50, а 49 процентов. Полного равновесия не вышло. Нашелся-таки один брюзга, который на вопрос социологов раздражительно буркнул: «Ничем я в этой жизни не доволен». Но проблема не в том, что он один. А в том, что не слишком довольных 51 процент. То есть из 1600 опрошенных, как утверждает ВЦИОМ, людей более 800 сказали, что их устраивает либо что-то, либо вообще все.



Понятно, что полторы тысячи респондентов — это не проекция всей страны. Возможно, социологи меня здесь одернут и скажут, что я неправ. Наверняка, опроси они 1600 человек в Москве, процент довольных своей жизнью был бы куда выше.

Счастье есть Фото: Архив «Вечерней Москвы»

А чего грустить? Массовые мероприятия 240 дней в году, прекрасные парки и скверы, достопримечательности, хорошие заработные платы, шикарные возможности для того, чтобы устроить свою жизнь. Было бы иначе, не ехали бы в столицу люди со всей страны. Это я говорю как человек, который пару лет назад тоже разменял Сибирь на жизнь в сердце нашей Родины.



А поедут социологи в какую-нибудь захудалую деревушку, где осталось три избушки, за водой приходится ходить за тридевять земель, а в школу — ехать в соседний райцентр, там-то им вывалят все красоты российской действительности. Вот и получили мы пресловутые 50 на 50. Ой, простите, 49 на 51.



Любопытно, что среди недовольных есть 28 процентов респондентов, которые отчасти удовлетворены и отчасти недовольны своей жизнью. Именно эти люди — мерило российского будущего. Они колеблются, им что-то уже нравится, а что-то — все еще раздражает. По ним можно следить, как меняется обстановка в стране. Либо сложится ситуация, когда их будет устраивать все, либо они окончательно станут скептиками. Любопытная ситуация.



Но чего мы все о негативе. Ведь около 800 человек сказали, что их все устраивает. И это прекрасно. Правда, надеюсь, большинство из них не те люди, для которых счастье — просто порадоваться солнышку или побегать под дождем, напевая песни о любви. А есть и те, кто доволен своим социальным статусом, жилищными условиями, заработной платой, медициной, правовой системой нашего государства, образованием, наукой, законами, автомобилестроением, дорогами… Именно тогда, когда под удовлетворением будет подразумеваться именно это, подобным опросам можно будет верить.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»