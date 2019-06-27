Участник конкурса Чайковского сбился из-за неправильно разложенных нот
Пианист из Китая Ань Тяньсю на конкурсе имени П.И. Чайковского сбился во время выступления из-за того, что работник оркестра имени Е.Ф. Светланова разложил ноты в обратном порядке.
— В связи с грубейшей ошибкой работника Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова 25 июня перед выступлением участника конкурса имени Чайковского по специальности «Фортепиано» Ань Тяньсю артистам оркестра и дирижеру ноты произведений Чайковского и Рахманинова разложили в обратном порядке, — рассказали в пресс-службе конкурса.
Стало известно, что по причине случившегося в самом начале исполнения произошел сбой. Пианист не сразу сориентировался в происходящем и перешел к другому произведению по ходу выступления.
Выступить заново музыкант из Китая отказался.
Работника, допустившего легкомысленную ошибку, отстранили от дальнейшей работы в оркестре имени Е.Ф. Светланова, сообщает РИА Новости.
Напомним, что желающих принять участие в музыкальном конкурсе в этом году было рекордное количество: около тысячи человек из 58 стран просили рассмотреть свою кандидатуру. К соревнованию были допущены 230 музыкантов.
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