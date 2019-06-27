Владельца дельфинария в Сочи заподозрили в незаконном вылове афалин
В отношении владельца одного из дельфинариев в Сочи по факту незаконного вылова дельфинов-афалин возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
Браконьерский вылов дельфинов правоохранители обнаружили в 2017 году. Было установлено, что животных планировалось доставить в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области.
При проверке дельфинария были обнаружены три «нелегальных» дельфина. Подтвердить документально свое право на содержание животных владелец не смог.
В ходе расследования вскрылись новые подробности и появились другие фигуранты преступления. Подтвердить их причастность поможет генетическая экспертиза, которая позволит узнать родство обнаруженных дельфинов. Такое исследование в отношении морских млекопитающих в регионе будет проведено впервые, сообщает РИА Новости.
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