PR-директор Барецкого и Алибасова рассказал о подготовке к съемкам «Брата-3»

PR-директор Стаса Барецкого и Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что в конце июля в Красногорске начнутся съемки фильма «Брат-3». В настоящее время идет подготовка к съемкам. Разумеется, эта работа будет сильно отличаться от произведения Алексея Балабанова. Ее планируют выпустить в жанре трагикомедии.

Горжанкин рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что Красногорск был выбран неслучайно:

— Наш спонсор находится в этом районе. Пока по его просьбе мы не озвучиваем название компании, благодаря которой появится фильм. Могу лишь сказать, что это огромный овощефруктовый холдинг. Кроме того, некоторые съемки будут связаны с очень красивым Павшинским мостом (его также называют Спасским) — великолепным сооружением длиной почти полкилометра через Москву-реку.

Представитель Алибасова уточнил, что Бари сыграет самого себя. Кроме того, он выступает соорганизатором съемок.

Что касается актерской линейки — зритель будет приятно удивлен, утверждает Горжанкин.

— Если раньше известные люди колебались, стоит ли им принимать участие в кинокартине, сегодня все иначе. Приличное количество звезд самого большого калибра готовы у нас сниматься, мы выбираем. Фамилии тех, кого задействуют в ленте, мы назовем на пресс-конференции в конце июля. Это мероприятие даст старт работе, — пояснил он.

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