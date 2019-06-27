Порядка 20 экипажей патруля ЦОДД регулируют движение из-за непогоды
В Центре организации дорожного движения сообщили, что около 20 экипажей дорожного патруля регулируют движение.
О работах, выполняемых ЦОДД, рассказали представители организации.
— 20 экипажей регулируют движение, быстро оформляют еропротоколы на мелких ДТП (как же такие аварии сейчас тормозят движение на вылетных), — говорится в новости организации.
В этот дождливо-грозовый четверг рядом с нами на дорогах Дорожный патруль. 20 экипажей регулируют движение, быстро оформляют еропротоколы на мелких ДТП (как же такие аварии сейчас тормозят движение на вылетных!) и помогают водителям с небольшими поломками. Обращайтесь! pic.twitter.com/g2JB9YLDON— ЦОДД (@gucodd) 27 июня 2019 г.
27 июня в Москве — дождливая погода. Ранее в ЦОДД рекомендовали столичным водителям воспользоваться общественным транспортом.
Читайте также: Предупреждающие знаки установили на двух пешеходных переходах столицы