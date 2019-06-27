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Здоровье

Трихолог развеяла мифы о выпадении волос

Руслана Карпова
• 20:18 • 27 июня 2019
Сушка волос феном и частое мытье головы не могут стать причиной облысения, отмечает эксперт
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Сушка волос феном и частое мытье головы не могут стать причиной облысения, отмечает эксперт
Фото: Кадр из фильма «Волосы»

Жесткие диеты, стресс, плохая вода, сезонная смена волос и некачественные косметические средства. В Сети обсуждают очередной топ-5 главных причин выпадения волос.

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила о проблеме облысения с врачом-трихологом, основателем Евразийской трихологической ассоциации Ольгой Кохас. Эксперт согласилась не со всеми пунктами.

— Например, средства для ухода. Чтобы быть вредоносным и вызывать выпадение волос, шампунь должен наносить урон собственному клеточному иммунитету кожи головы, — объяснила она. — Но, на самом деле, такие шампуни на рынке вряд ли есть. Потому что все шампуни проходят сертификацию и контроль. С сезонностью я бы тоже поспорила. Если раньше у моих пациенток волосы выпадали весной, то сейчас я работаю круглогодично: у меня сезона нет.

Страдают от выпадения волос, по словам специалиста, три человека из пяти. Кохас отметила еще несколько влияющих на это факторов.

— Это в том числе и модная «секта» эндокринологов, которые творят какой-то ужас! Они рекомендуют людям горстями кушать биодобавки, можно сказать, вместо супа. Я категорически против, потому что переизбыток витаминов в организме приводит к выпадению волос.

Среди самых распространенных причин потери волос Кохас назвала также проблемы с кишечником и гормональные проблемы, причем вызванные зачастую любовью к здоровому образу жизни.

— Сейчас все увлечены спортом, что приводит к увеличению количества тестостерона.

Чтобы сохранить шевелюру, трихолог советует высыпаться, не нервничать по пустякам и вовремя ложиться спать. А также питаться правильно.

— В еде должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты. Сливочное масло нужно обязательно! Потому что Омега, например, без него не усвоится.

Бояться слишком часто мыть голову (вопреки народным мифам) не стоит.

— Не думайте о том, что чем чаще моете, тем быстрее она пачкается. Это миф! Заметили жир на волосах — сразу в душ! На жирную кожу головы прилипают бактерии, инфекции и прочее.

Таким же мифом является и то, что нельзя сушить волосы:

Сушить феном нужно обязательно! Волосы становятся сухими и жесткими от того, что сохнут самостоятельно: влага уходит вместе с водой, которой вы их мыли.

Врач также настоятельно рекомендует проводить курс профилактики выпадения волос после приема антибиотиков, противозачаточных средств, противогрибковых препаратов, антидепрессантов и после наркоза.

— Укрепляйте луковицы, стимулируйте кровообращение, чтобы продлить жизненную фазу волоса. Для этого втирайте в кожу головы укрепляющие лосьоны с кофеином, маслом чайного дерева в составе. Но только без миноксидила, который содержит основная масса нынешних лосьонов. Его надо обходить за километр!

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