Оборудование московских ученых поможет увеличить срок хранения продуктов в 2 раза

На днях одно из московских научно-производственных предприятий (НПП) начало серийно поставлять специально разработанное оборудование для уникальной обработки продуктов питания, которая позволит увеличить период их свежести.

Суть технологии заключается в том, что ускоритель электронов расщепляет ДНК патогенных микроорганизмов. В итоге не требуется химическое и термическое воздействия, снижается риск распространения кишечных инфекций, а срок безопасного хранения охлажденной рыбы, мяса, ягод, сухофруктов и специй увеличивается в два–три раза.

Уникальные машины столичных инженеров будут встроены в производственные линии первого в России промышленного Центра противомикробной обработки продуктов питания потоком ускоренных электронов. Он возведен в 2017 году на Киевском шоссе на границе Московской и Калужской областей.

— Подобная методика уже используется в 69 странах. Центров, применяющих ускорители электронов, уже более 200 — в Бельгии, Франции, Англии, Чехии, Нидерландах, Польше, Швейцарии. Там обрабатывают мясо и рыбу, продукты их переработки, фрукты и овощи, специи, сыры, крупы, белковые концентраты и многое другое, — пояснил «ВМ» биолог, главный технолог центра Роман Чурюкин.

По словам эксперта, в мясоперерабатывающей отрасли сохранение готовых продуктов питания так же важно, как их производство. Если мы откажемся от консервантов, антибиотиков и прочей «химии», но не найдем им альтернативы, то в условиях рынка не сможем предложить качественную и безопасную продукцию.

Новые производственные линии способны устранять патогенные микроорганизмы в более чем 100 видах продуктов питания, средств гигиены и косметики Фото: Фото предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики

— Новый ускоритель позволит удвоить мощность первого российского центра антимикробной обработки продуктов. Производительность одного ускорителя составляет до пяти тонн продукции в час. Сейчас такая техника успешно применяется в ядерной медицине, — отметил генеральный директор НПП Дмитрий Трофимов.

Новые производственные линии способны устранять патогенные микроорганизмы в более чем 100 видах продуктов питания, средств гигиены и косметики.

Немаловажно, что безопасность продукции, обработанной пучком ускоренных электронов, подтверждена Научным комитетом по проблемам продовольствия, Европейским агентством по безопасности продуктов питания, а также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США.

— Оборудование московского НПП отвечает самым современным требованиям экологической и технологической безопасности, — подтвердил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Как достигается антимикробный эффект ускоренных электронов против микроорганизмов? Роман Чурюкин пояснил, что любые микроорганизмы содержат ДНК носителя генетической информации, которая является мишенью в процессе обработки продукции. Свободно летящие ускоренные электроны наносят им непоправимый урон. В результате повреждений молекул ДНК достигается инактивация микроорганизмов. Бактерии не «взрываются» и не «лопаются», а доживают свой цикл, перестают делиться и гибнут.

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