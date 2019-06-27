Алчные мадонны: как устроен бизнес попрошаек в Москве

Ей нет 30. Одета более-менее аккуратно. Платье в мелкий цветок. Ботинки на платформе. На голове коричневатая косынка. На руках — спящая малышка месяцев девяти. На ней игривая шапочка с ушками, синий спортивный костюмчик. Малышка спит крепко. Беспробудно.

На проспекте Мира в полдень пока немноголюдно. Через некоторое время после молитвы из мечети выйдут прихожане. В это время для девушки с ребенком начнется «жатва». Благостное и умиротворенное настроение прихожан способствует подавать таким «несчастным». И да, попрошайкам удается получить больше, чем в обычный день. Девушка с младенцем на руках знает это так, как таблицу умножения школьник.

Рядом с ней еще несколько «коллег». Все разных возрастов и по-разному давят на жалость прохожих. Кто с инвалидной коляской, кто в почтенном возрасте и с традиционной историей, что пенсии не хватает, а вот и те, кто собирает на билет домой — в отдаленный регион России или даже соседнюю страну. Немного поодаль крутится девушка с младшим братом лет шести — тоже подходят к прохожим с протянутой рукой. Проспект Мира для попрошаек — место прикормленное. Здесь их собирается до 50 человек в день.

Существует такая правовая коллизия. В целом в Москве просить деньги не запрещено, рассказывает руководитель общественной организации, фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв. Нельзя приставать к прохожим и выпрашивать подаяние, это квалифицируют как административное нарушение. А просто стоять с табличкой закон не воспрещает. Другое дело — попрошайки с детьми, или, как их еще называют, «мадонны». Они — вне закона.

— Попрошайничать с детьми по закону Российской Федерации запрещено, — пояснил Дмитрий Второв.

Именно против этого нарушения и направлен сегодня рейд сотрудников полиции Мещанского отдела. Младший лейтенант полиции, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Мещанскому району Елена Ильина подходит к женщине с ребенком.

— Здравствуйте, — Елена представляется по форме, называя звание и должность. — Вы же знаете, что попрошайничать с детьми запрещено?

Инспектор указывает мадонне на патрульную машину. Женщина без особых возражений садится на пассажирское сиденье. На часах 12:25 — малышка у нее на руках спит. Она не реагирует на шум, голоса прохожих, звуки улицы, палящее солнце, визгливые голоса попрошаек, возмущенных задержанием. Спит и спит.

Дыхание еле уловимо, настолько, что понять, жив ли ребенок, вообще удается с трудом. Шестилетнего парнишку и еще двух девушек инспекторы усаживают в другой автомобиль. Машины направляются в отдел.

Гости из солнечной страны

Мать девятимесячной Аиши зовут Анора. Недавно они приехали из Узбекистана. Живут с супругом в подмосковных Люберцах.

— Мы сегодня первый день вышли просить, — уверяет меня Анора. — Нет денег на еду, муж работу ищет. Кормить ребенка надо.

13:15. Малышка все еще крепко спит.

— Она вообще просыпалась? — спрашиваю у Елены Ильиной.

— Нет, все время спит, даже в машине, — отвечает инспектор.

Полицейские проверяют документы мадонны и ее ребенка. Однако они в порядке. Имеются и свидетельство о рождении, и регистрация. После профилактической беседы Анору с Аишей придется отпустить. Матери просто выпишут штраф — от 100 до 500 рублей.

На часах — 14:27. Девочка наконец проснулась.

Круглые темные глазки внимательно разглядывают комнату и людей вокруг. Вид у малышки немного заторможенный. Сколько часов она пробыла во сне — неизвестно. Но явно больше двух. Инспектор закончила составлять протокол. Взяв Аишу на руки, попрошайка покидает отдел. Вероятно — опять отправится попрошайничать. Только точку выберет другую.

В соседней комнате — шестилетний Ренат со взрослой сестрой и 16-летняя Фарзон, которая приехала в Москву с сестрой, родители остались в другом городе. У мальчишки — насморк и кашель. Он испуган. Полицейские вызывают скорую — состояние здоровья Рената вызывает опасение. Бригада скорой, ко всему прочему, обнаруживает на теле мальчика сыпь.

— Это комариные укусы, — пытается убедить окружающих сестра.

— Не бывает столько укусов, — отвечает медбрат.

Тем временем Елена Ильина связывается с матерью Рената и его сестры. Она уверяет, что будет в отделении буквально через несколько минут. Однако и спустя полтора часа не приезжает. Бригада скорой не может так долго ждать. Рената забирают в больницу.

На сегодня попрошайничество закончилось и у Фарзон. Ее опекунов в столице нет. Поэтому девочка отправляется в спецприемник для несовершеннолетних правонарушителей.

Беседой не проймешь

Такие рейды полицейские проводят регулярно. Сотрудники Мещанского отдела знают, когда и в какое время примерно на улицах появляются мадонны. Так было и в эту пятницу у станции метро «Проспект Мира».

— Мы задерживаем таких попрошаек, доставляем в отделение полиции, берем объяснение и выписываем штраф, — рассказывает Ильина.

Сотрудники полиции проверяют наличие документов на ребенка и смотрят по базе, не задерживалась ли ранее за аналогичное правонарушение эта женщина.

— Стараемся объяснить им, что попрошайничество с детьми запрещено, — добавляет сотрудница полиции. — Рассказываем, что быть с ребенком на улице в центре города во время большого потока людей очень опасно.

Однако нарушители плевать хотели на все эти внушения и пояснения. Их не проймешь беседами. Главным образом потому, что штраф за такое правонарушение незначительный — от 100 до 500 рублей. При этом решение об окончательной сумме принимают органы опеки по месту регистрации. Это значит, что оштрафуют мадонну, попрошайничающую в Москве, в каком-нибудь отдаленном городке России, где она не проживает уже много лет. То есть даже этот мизерный штраф нарушительница не заплатит. Зато «заработать» можно значительно больше. То, что на кону жизнь ребенка, мадонну не волнует ни капельки.

Конечно, есть статья 151 Уголовного кодекса Российской Федерации «о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий», в том числе попрошайничество, но дело по ней возбудить крайне сложно.

— Для этого необходима систематичность правонарушения, — уточняет Ильина.

Попрошайки отлично это знают. Потому делают все, чтобы как раз систематичность нарушения было невозможно доказать. При этом, в соответствии с этой статьей, если взрослый укажет, что не имеет источника средств существования, то есть работы или места жительства, то может быть освобожден от ответственности.

Неравнодушные граждане

Большую часть обращений о попрошайках с детьми полиция получает от обычных горожан. А также — общественных организаций, которые проводят свои рейды. Одна из таких — «Альтернатива». Ее руководитель Олег Мельников со своей командой уже много лет вызволяет людей из рабства, в том числе из рук «мафии нищих».

— Попрошайничество — это хорошо продуманный и очень прибыльный бизнес, — говорит он. — В день женщина с ребенком может зарабатывать от 5 до 15 тысяч рублей. А теперь представьте, какая это сумма дохода в месяц!

Таким прибылям действительно позавидует любой. Однако есть нюанс. Мадонны с младенцами работают не на себя. Фактически они находятся в рабстве и большую часть прибыли отдают «начальству». Все точки для попрошайничества в Москве распределены, и просто так встать на паперть, уверяет общественник, нельзя. Мельников проводил подобный эксперимент. Буквально через пять минут после выхода на паперть к нему подошли неизвестные люди и заявили, что «это их место».

Подавая деньги таким попрошайкам, мы сами спонсируем нелегальный бизнес и рабство.

— А еще — скорую смерть детей, ведь малыши на руках у мадонн живут не дольше трех месяцев, — добавляет Мельников. — Потом их просто выкидывают (как ненужный реквизит) и берут новых.

Крепко спит малыш

Откуда у мафии столько детей — предположить нетрудно. Часть рожают нищенки, уже вовлеченные в систему, остальных берут в аренду у родителей-алкоголиков. А еще — крадут. По словам Дмитрия Второва, в Москве несколько лет назад как раз был выявлен случай, когда похищенный ребенок был найден на руках у попрошайки.

— Она просила подаяние с ним на руках на Павелецком вокзале, — рассказал Второв.

Причина беспробудного сна малышей также легко объяснима.

— Срок жизни младенчиков такой маленький, потому что их накачивают снотворным или психотропными веществами, — поясняет Олег Мельников. — Провести экспертизу и доказать это документально мы не можем. Чтобы проводить такую экспертизу, нужно, чтобы было возбуждено дело по 151-й статье Уголовного кодекса. А это происходит крайне редко. Но я сам отец и знаю, что ребенок не может спать весь день.

— Наши волонтеры на одном из рейдов были свидетелями того, как попрошайка не могла около 20 минут разбудить ребенка. Она трясла его, кричала, но малыш все не просыпался, — добавляет Дмитрий Второв.

Встретить мадонн можно у крупных торговых центров, а еще у церквей и других религиозных объектов. Руководитель движения «Альтернатива» рассказал, что в свое время они обращались в Русскую православную церковь с просьбой пояснить позицию по поводу попрошайничества.

— Нам ответили, что они это не одобряют и заниматься этим на территории храмов запрещено, — отметил Мельников.

Пора менять закон

Общественники, занимающиеся этой тематикой, уже давно бьют тревогу. Ведь выходит так, что попрошайки, использующие детей для заработка, остаются безнаказанными — за крайне редкими исключениями. Эксперты уверены, что проблема кроется в том, что статья Уголовного кодекса № 151 недостаточно проработана.

— В Государственную думу два года назад вносили законопроект, предполагающий изменение закона, — рассказывает президент фонда «Поиск пропавших детей». — Суть в том, что слово «вовлечение», которое сейчас фигурирует в законе, предполагает осознание ребенком своих действий. Также дети должны подтвердить, что их вовлекали в попрошайничество. Вы же понимаете, что младенец не может ничего сказать. Старшие же дети просто запуганы побоями. И потому молчат. Они очень часто даже не знают, что жизнь бывает другой. Где не надо просить деньги у прохожих, где родители не бьют смертным боем малышей, где бывают доброта и любовь в семье.

К сожалению, законопроект с поправками в Госдуме до первого чтения не дошел. Остался лежать, покрываясь пылью, в нижней палате Федерального собрания. Зато ужесточить меры наказания в 2015 году решились в Москве. Тогда Мосгордума утвердила санкции для попрошаек в метро. Теперь людям, которые просят милостыню в подземке, а также в радиусе 25 метров возле станций, грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для нарушителей, кто не может его заплатить, предусмотрен арест. При этом попрошайничество вне обозначенной зоны правонарушением не считается. Полицейские могут привлечь только особо ретивых нищих по статье 3.8 КоАП Москвы «Приставание к гражданам в общественных местах». В этом случае задержанному грозит штраф от 100 до 500 рублей или устное предупреждение.

После принятия этого закона в метро попрошаек, особенно с детьми, стало меньше. Но их количество на улицах выросло. В итоге, пока где-то наверху размышляют, стоит ли ужесточать закон, мафия продолжает наживаться на детях. Это поразительное бесконечное рабство.

Рабство малышей, которые своими жизнями и здоровьем обеспечивают денежный доход совершенно чужим и незнакомым людям. Бесправное положение детей. Их страдания. Отношение к младенцам как к вещам. Ведь, по сути, вся их маленькая жизнь оценена в каких-то 500 рублей. Их «мамы-мадонны» всесильны, алчны и бессердечны. Поэтому у малышей практически нет шансов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Антонцев председатель комиссии Московской городской думы по социальной политике и трудовым отношениям:

— Проблема использования детей в попрошайничестве актуальна не только для Москвы, но и для других крупных городов мира. Более того, попрошайки занимаются этим не только в теплое время года, но и зимой, когда очень холодно. Это значит, что дети находятся на улице по несколько часов в любую погоду. На мой взгляд, нужно не ужесточать законодательство, а исполнять уже существующие законы. Кроме того, нужно менять отношение общества к попрошайкам с детьми, чтобы им не подавали.

Читайте также: Более 1000 попрошаек задержали возле метро Москвы с начала 2019 года