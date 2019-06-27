Андрей Макаревич открыл выставку своих художественных работ «Принцип красного»

Андрей Макаревич совместно с Аллой Решетниковой открыл выставку своих художественных работ «Принцип красного» — графика, шелкография в новом выставочном пространстве Cube.Moscow. Чтобы попасть на нее, нужно спуститься глубоко в подвал на служебном лифте гостинцы The Ritz-Carlton. Галерея оформлена стандартно: белые стены, никаких дверей или окон, ходи и гуляй, рассматривая современное искусство. Кроме работ Андрея Макаревича там выставлено очень много работ других художников.

— Мы решили пользоваться только этими двумя цветами. Красный цвет — он особенный. Его нельзя получить смешением других, мне он нравится, — сказал Андрей Макаревич. На вопрос, что именно хотел сказать художник, изображая то красным, то черным балерину, он честно ответил: «Пусть каждый понимает все как хочет». Его слова подтвердила и Алла Решетникова.

— Мы просто заперлись с Андреем в мастерской и творили. Так что смотрите сами, — скалаза Алла Решетникова.

За отдельной занавеской Андрей Макаревич повесил работы, которые можно смотреть только тем, кто входит в категорию 18+. Это милые наброски обнаженных и полуобнаженных женщин. Видимо, это дань возможным предрассудкам — мало ли, кто с детьми придет малолетними. А в отдельном закутке висит своеобразное дацзыбао — работа, состоящая только из слов «Жизнь коротка и печальна. На ошибки нет времени». Небольшая работа размером примерно с печатный лист.

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