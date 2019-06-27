Сдавшая китайский на 100 баллов выпускница поделилась секретом успеха

«Хуо дао лао, сюэ дао лао», сказали бы китайцы. Настя бы сразу перевела: «Век живи, век учись». Это — ее рецепт успеха. Насте 18, и к экзамену по китайскому языку она готовилась больше года. Девушка училась в школе № 1517.

Китайский выбрала по зову сердца. Она пять лет прожила в Поднебесной и влюбилась в культуру и язык этой загадочной страны.

— У китайцев около 50 тысяч иероглифов, — рассказывает выпускница. — Их все ни один китаец не знает. За всю историю страны не было такого человека.

Знать китайский язык на отлично в такой ситуации — сродни вызову. Настя вызов приняла. Результат экзамена считает большой удачей.

— Со мной вместе ЕГЭ сдавали китайцы, и я была удивлена, что они не написали на 100 баллов, — говорит она.

Вероятно, коренные жители Поднебесной понадеялись на свои природные знания, а московская школьница сделала ставку на «усердную подготовку». В нелегком деле сохранения душевного спокойствия ей очень помог карликовый шпиц Кэрри (к слову, коренной китаец — привезен из Поднебесной в Москву).

— Это самое дорогое для меня из того, что мы привезли оттуда, — поделилась девушка.

Поскольку экзамен проходил впервые, то тренировочный вариант был всего один.

— Мне очень помогал мой педагог по китайскому в школе, он узнавал критерии оценки у экспертов ЕГЭ, постоянно задавал уточняющие вопросы, — рассказала Андрюнина.

Впрочем, готовилась к экзамену девушка не только в школе и не только к ЕГЭ, а еще и к Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку. Стала призером.

Кстати, в рамках подготовки уделяла время и китайской каллиграфии: когда на рисовой бумаге специальной кистью и краской рисуют иероглифы — до тех пор, пока не добьются идеального внешнего вида знака.

— Это очень успокаивает, — уверяет выпускница.

Может быть, именно поэтому в Китае несколько другой темп жизни.

— Люди там совсем другие, и темп жизни более медленный, — пояснила она.

Впрочем, несмотря на любовь к Поднебесной, строить карьеру Андрюнина собирается в Москве. И начало уже положено: девушку приняли без экзаменов в РУДН.

Теперь Настя мечтает выучить еще один язык — арабский. Он, говорит выпускница, очень необычный. Еще девушка любит рисовать картины маслом и готовить, зимой катается на коньках, горных лыжах и сноуборде, а летом — на велосипеде, раньше, когда свободного времени было побольше, играла в футбол.

Этот учебный год выдался для нее очень сложным. Подготовка к олимпиаде, итоговым экзаменам. Чтобы оплачивать репетиторов, приходилось подрабатывать.

— Я уже пару лет преподаю китайский язык детям младшего возраста, — сказала она.

С чего все начиналось, тем и заканчивается: «Век живи, век учись», — считает девушка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Ященко, директор центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы:

— Топовый успех на олимпиаде и едином государственном экзамене требует не просто знаний, но и творческого подхода. То, что Анастасия смогла опередить даже коренных жителей Китая, говорит о том, что умение творчески, нестандартно подходить к решению вопросов у нее есть. Ведь многие задания требуют именно глубокого знания языка. Хочу отметить, что Анастасия успешна и по другим предметам. Такой высокий результат всегда требует комплексного изучения разных предметов.

СПРАВКА

Редкие языки, которые преподают в столице:

— Курсы гэльского языка есть на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ.

— Хинди — в Культурном центре имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии.

— Латинский язык можно выучить в Центре изучения романских языков «Латинский квартал».

— Эсперанто преподают на базе Центра допобразования филологического факультета РУДН.

— Бурятский — в полномочном представительстве Бурятии.

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