Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за взрывы в Тунисе
• 23:15 • 27 июня 2019
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Пострадавшими числятся от пяти до девяти человек
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Ответственность за взрывы, прогремевшие в Тунисе в четверг, 27 июня, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. Соответствующую информацию предоставило агентство «Рейтер».
Уточняется, что заявление группировки было распространено через агентство, используемое ей для публикации сообщений о своей ответственности за теракты в различных регионах мира.
Напомним, по предварительным данным, на оживленной улице в центре Туниса подорвались два террориста-смертника. Пострадавшими числятся от пяти до девяти человек.
* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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