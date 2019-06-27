Мосгоризбирком и Общественная палата Москвы подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение уникальное по своему содержанию — еще ни в одном регионе члены Общественной палаты не участвовали напрямую в работе регио нальной избирательной комиссии.
— Представители Общественной палаты вместе с сотрудниками Мосгоризбиркома будут работать по чувствительным вопросам, в частности — по выявлению недобросовестных подписей, которые должны собирать кандидаты-самовыдвиженцы, — пояснил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что сотрудничество со столичной Общественной палатой ведется уже много лет. В качестве одного из главных совместных проектов он выделил Общественный штаб по наблюдению за выборами и корпус волонтеров.
— Общественная палата — это единственная организация, которая на последних выборах смогла направить наблюдателей на все избирательные участки. Политические партии с каждым годом все меньше и меньше направляют наблюдателей, — сказал Горбунов.
Кстати, наблюдатели на выборах в Мосгордуму будут участвовать и в работе электронных избирательных участков, находящихся в трех округах (избирательные округа № 1, 10 и 30).
— Это будет стационарный избирательный участок. После того как мы совместно со специалистами Общественной палаты проведем тестирование программного обеспечения, образуем избирательный участок, так сказать, «в натуре», — сообщил Валентин Горбунов.
После тестирования системы хакеры получат возможность взломать программное обеспечение, при помощи которого будет проводиться электронное голосование. Того, кому это удастся, ждет вознаграждение в полтора миллиона рублей.
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