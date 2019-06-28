Тереза Мэй заявила о готовности улучшения отношений с Россией
• 02:38 • 28 июня 2019
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Одним из основных вопросов встречи лидеров РФ и Великобритании станет инцидент в Солсбери
Фото: Взято из Twitter (theresa_may)
Премьер-министр Великобритании заявила о том, что страна готова к улучшению отношений с Российской Федерацией. Соответствующее заявление было сделано во время пути на саммит G20, который пройдет в Осаке, передает агентство Bloomberg.
Сообщается, что Тереза Мэй будет требовать от президента России Владимира Путина привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в инциденте с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом она подчеркнула, что для нормализации отношений между странами РФ потребуется «изменить свое поведение».
Встреча российского лидера и британского премьер-министра состоится в Осаке в пятницу, 28 июня.
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