Порошенко заявил о первом шаге России к признанию Крыма Европой
Москва с возвращением в Парламентскую ассамблею Совета Европы сделала первый шаг к тому, чтобы Крым был признан территорией России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, демарш украинской делегации, покинувшей сессию в ПАСЕ, является оправданным шагом.
— Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация будет вести консультации с президентом и МИДом, чтобы на следующую сессию принять скоординированную с нашими партнерами позицию, — заявил Петр Порошенко.
Бывший украинский лидер подчеркнул, что страна не допустит, чтобы Россия добилась снятия санкций в других форматах.
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