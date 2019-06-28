Казахстанский самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьеве
• 06:51 • 28 июня 2019
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Пассажиры будут доставлены в Нур-Султан дополнительным рейсом
Фото: https://pixabay.com
Летевший из Лондона в Нур-Султан самолет казахстанской компании «Эйр Астана» совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Причиной посадки воздушного судна стал отказ одного из двух генераторов вспомогательной силовой установки. Уточняется, что все 93 пассажира, летевшие данным рейсом, будут перевезены дополнительным самолетом Москва — Нур-Султан в 9:50 по московскому времени.
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