МЧС предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях
МЧС России по городу Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2 часа и до конца дня в Москве местами ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство рекомендует автомобилистам снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Водителям посоветовали не парковать машины перед деревьями.
Горожанам рекомендуют обходить шаткие конструкции, сообщили на официальном сайте МЧС России по городу Москве.
В ночь на субботу, 29 июня, в столице ожидается рекордно низкое давление для конца июня. Подобного показателя не регистрировали уже 140 лет. Резкое падение давления обусловлено тем же циклоном, центр которого как раз в это время будет находиться ровно над Москвой.
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