Несколько улиц благоустроят в Красносельском районе Москвы
В Москве стартовало комплексное благоустройство площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улиц Лобачика, Малой Красносельской, 5-го и 6-го Красносельских переулков. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Проект благоустройства выполнят с учетом пожеланий местных жителей. Рабочие расширят тротуары и сузят проезжие части улиц, установят дополнительные парковочные места и разместят остановки общественного транспорта.
На Малой Красносельской улице, а также в 5-м и 6-м Красносельских переулках установят знак «Стоянка с работающим двигателем запрещена». Рабочие благоустроят детский сквер и заменят покрытие на площади возле станции метро «Красносельская». Улицы будут освещать новые фонари и торшеры.
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