Главный дизайнер Apple Джони Айв объявил об уходе из компании
Главный дизайнер американской компании Apple Джони Айв сообщил о том, что покидает организацию, чтобы заняться разработкой собственного проекта.
По его словам, он перестает быть сотрудником корпорации, но по-прежнему будет тесно сотрудничать с ней.
— Я надеюсь, что еще много-много лет после этого, — заявил Айв в интервью Financial Times.
Отметим, что за время своей работы в Apple Джони Айв принимал участие в создании главных и наиболее успешных продуктов компании: Mac, iPod и iPhone.
В свою очередь глава организации Тим Кук назвал изменения в кадрах «эволюцией» и подчеркнул, что в настоящий момент действующая расширенная группа дизайнеров — «самая сильная из когда-либо существовавших».
— Я не могу представить лучшего результата, — сказал Кук.
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