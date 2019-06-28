Сбой движения поездов произошел на Октябрьской железной дороге
На Октябрьской железной дороге в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры неизвестными лицами был нарушен график движения поездов. Об этом сообщили на официальном сайте компании РЖД.
По предварительной информации, злоумышленники похитили технические средства, которые обеспечивают движение электричек в границах станции Сходня. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для восстановления инфраструктуры. Угрозы безопасности движения поездов отсутствуют.
В результате инцидента электрички проследуют с задержкой до 30 минут. Также было отменено шесть пригородных поездов на участке Москва — Крюково. Для обеспечения транспортной доступности на участке Клин — Подсолнечная дополнительно организовано автобусное сообщение.
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