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Культура

Спектакли и книжная ярмарка: как пройдет театральный марафон в столице

Кирилл Николаев
• 08:44 • 28 июня 2019
В программу мероприятия вошли около 100 фестивалей и творческих проектов
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В программу мероприятия вошли около 100 фестивалей и творческих проектов
Фото: взято с официального сайта мэра Москвы

В театре Et Cetera 28 июня в 17:00 состоится торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, председателя столичного организационного комитета по проведению Года театра Натальи Сергуниной, в программу мероприятия вошли около 100 фестивалей, образовательных и творческих проектов. На Всероссийском театральном марафоне будет работать книжная ярмарка.

Детскую программу откроет Московский театр кукол на Бауманской. Юным посетителям покажут спектакль «Петрушка» режиссера Анатолия Архипова. Публику постарше ждет спектакль «Королева» Театра Луны и интерактивное представление артистов «Геликон-оперы».

Во Всероссийском театральном марафоне участвуют 85 регионов России. Проект стартовал в январе 2019 года во Владивостоке и завершится в Калининграде.

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