Путин и Трамп начали переговоры на полях саммита G20 в Осаке

Президент России Владимир Путин начал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Уточняется, что диалог был инициирован в перерыве между заседаниями, как и было запланировано. Российская сторона выделила час на встречу по программе. Американская — полтора.

— Нам есть о чем поговорить, все темы обозначены, — заявил Путин в начале встречи.

Трамп также отметил, что ожидает от переговоров «отличных результатов».

— У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы, — передает РИА Новости слова американского лидера.

Напомним, что саммит G20 официально начался в Осаке (Япония) 28 июня, в пятницу. Мероприятие стартовало с небольшим опозданием: лидеры РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса немного задержались на двусторонней встрече.

Особое внимание российской и американской общественности ожидаемо приковано к встрече и переговорам глав двух государств — Владимира Путина и Дональда Трампа. Предполагается, что они могут обсудить давление США на Иран, Украину, ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, а также проблемы контроля над распространением вооружения.

Отметим, что завершится саммит в субботу, 29 июня.

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Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила его встречу с Владимиром Путиным в японской Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки». О «возможности» встречи говорит и Кремль. В то же время и Москва, и Вашингтон предпочитают не распространяться о возможной тематике переговоров, словно боятся сглазить. Или сорвать их в последний момент. Почему? (далее...)