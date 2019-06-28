Столичных водителей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды
Московский транспорт на своей странице в Twitter призывает горожан быть аккуратными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.
Доброе утро! На улице 14 С, облачно. Днем ожидается 16..18 С, облачно, сильный дождь, местами гроза. Будьте аккуратны на дорогах!#погода #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 28 июня 2019 г.
По прогнозам синоптиков, в Москве 28 июня ожидается дождливая и ветреная погода. Водителей убедительно просят не оставлять машины вблизи деревьев и шатких конструкций.
По прогнозам синоптиков дождливая и ветреная погода в Москве продлится и сегодня. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций! #АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 28 июня 2019 г.
Ранее МЧС по городу предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие часы местами ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду.
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