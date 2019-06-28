Врачи рассказали, как определить зависимость от гаджетов и Интернета

Почти половина россиян не представляет себе жизнь без мобильных телефонов или доступа в Интернет. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир». 43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет. Самые высокие показатели у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет — порядка 68 процентов. «Вечерняя Москва» спросила психолога и психотерапевта, можно ли привязанность к гаджетам с Интернетом считать опасной или это закономерность, вызванная прогрессом.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, основатель и руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс считает, что для того, чтобы определить наличие зависимости от предмета или занятия лучше спрашивать «страдаете ли вы без него?»

— Одно дело — не хотеть отказываться от чего-то, а другое дело — мучиться без этого. Это страдание без объекта называется абстинентный синдром и является признаком зависимости. Вполне возможно, что люди это и имели в виду. Смартфон с Интернетом — это вещь, отсутствие которой вызывает дискомфортные состояния: неуверенность в себе, ощущение как не в своей тарелке. Из-за этих состояний может быть и наркоманская ломка, просто выражается она менее интенсивно, так как она не биологическая, а психологическая, — сказал Хорс.

По его словам, так называемая гаджетозависимость связана не с самими устройствами, а с условными «информационными наркотиками», которые они поставляют.

— Среда, где информационные наркотики распространяются, это виртуальное пространство — то, чего на самом деле нет. Мозг наркомана видит галлюцинации — тоже то, чего в реальности нет. Это схоже с онлайн-играми, что обеспечивают все более полный эффект присутствия. Механизмы реакции мозга на эти вещи схожи. Еще люди зависимы от социального одобрения, которое они могут почувствовать через смартфон. Через лайки молодежь и особенно дети постоянно подтверждают свою значимость. Само обилие информации, что на нас выливается, в частности видеоролики с авариями, вызывает переизбыток адреналина и сверхчувств, — пояснил психолог.

Из-за этого мозг привыкает к постоянному стимулированию и начинает страдать, если его нет, сказал Михаил Хорс.

— Отбери у ребенка смартфон, к которому он привык, и он начнет истерить. Это признак того, что мозг работает со сбоями, и это уже психо-биологическая личностная деформация и болезнь. Чем раньше человек начинает пользоваться смартфонами с виртуальной средой, тем больше будет таких зависимых.

В связи с этим желательно не допускать детей к гаджетам в совсем раннем возрасте, когда психика еще не сформирована. Родители не должны заменять свое присутствие и внимание к ребенку мобильным телефоном, хотя это, конечно, и проще, особенно, когда ты устал. Нельзя допускать, чтобы ребенок переносил свою любовь с родителей на телефон или планшет, резюмирует эксперт.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович считает, что связь, в частности мобильная, важна для человека с точки зрения безопасности. Это и возможность не выпадать из социальных контактов, а также чувствовать себя комфортно и защищено. Интернет, в свою очередь, это дополнительные возможности. При этом, по мнению врача, психологической зависимости от гаджетов нет. Есть психологические механизмы, заставляющие их приобретать. И есть механизм, заставляющий людей сидеть в Интернете.

— Вы хотите зарегистрировать автомобиль, а вам говорят: это надо делать в Интернете. В детский сад записываете ребенка через сайт госуслуг. В итоге людей загоняют в Интернет, а потом возникают вопросы: а чего вы все в нем сидите? Это касается не только досуга, но и профессиональной сферы. Приходишь на работу, а тут тебе говорят: отправляй электронную почту, ищи информацию. Нас туда загнали, а теперь говорят: вы все зависимы. То же самое касательно общения: приходишь к друзьям, а тебя спрашивают: новости смотрел, сериалы видел, в танчики поиграл? И если вы на все ответите отрицательно, то выпадаете из социального контакта, — сказал Федорович.

По его мнению, вопрос зависимости тут условный. В медицине, в психиатрии никаких зависимостей, кроме химических, подчеркнул врач.

— Это все сказки, придуманные психологами. Все эти синдромы зависимости высосаны из пальца, так как не имеют критериев. Тему про электронную зависимость пытаются протолкнуть уже лет пять, но никак это не выходит, так как врачи спрашивают: какие тут критерии? Проще говоря, от водки может быть зависимость, а от компьютерных игр — нет, — подчеркнул эксперт.

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