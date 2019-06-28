Кабмин утвердил список опасных животных, запрещенных к содержанию в РФ
Российское правительство утвердило перечень запрещенных к содержанию животных, среда обитания которых отличается от условий содержания в неволе, что может нести угрозу здоровью и жизни человека.
В документе, представленном на сайте кабмина РФ, указано, что животные сгруппированы по списку в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).
При этом уточняется, что если животное, вошедшее в список, было куплено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.
Запрет не коснется животных, находящихся в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных учреждениях. Исключением станут также особые случаи, при которых допускается их содержание.
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