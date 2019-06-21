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Животные

В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных

Юлия Курганова
• 03:39 • 21 июня 2019
В постановлении правительства прописываются условия содержания животных в цирках и других учреждениях
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В постановлении правительства прописываются условия содержания животных в цирках и других учреждениях
Фото: Aлексей Орлов, "Вечерняя Москва"

Правительство России подготовило проект постановления. В нем говорится, что дрессировщикам планируют запретить во время тренировок использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, боль или страдания животных. Также максимальная продолжительность дрессировки в сутки должна быть не более пяти часов.

В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным». Теперь в кабинете министров готовятся подзаконные акты, которые внесут разъяснения в порядок применения основного закона, в частности требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, дрессировщики смогут использовать только методы положительного подкрепления, но не наказания. Также отмечается, что применение лекарственных препаратов, которые ухудшают или улучшают состояние здоровья животных, в целях повышения эффективности их использования в культурно-зрелищных целях запретят.

Кроме того, в постановлении прописываются условия содержания животных в цирках, зоопарках и дельфинариях, передает РИА «Новости».

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