Россиянина арестовали за граффити на стене у резиденции императора в Японии
Россиянина Глеба Песочного арестовали в Японии по подозрению в разрисовывании стены у резиденции Акасака императора Нарухито.
По данным местных СМИ, в понедельник, 24 июня, на стене у здания резиденции появились 30-метровая красная полоса, буквы алфавита и некий символ, похожий на птицу. Граффити возникло неподалеку от дома гражданина РФ, в котором он проживал вместе с семьей на время ремонта. Следы красного спрея впоследствии нашли на близлежащей трансформаторной будке.
Вскоре полиция вычислила нарушителя с помощью камер видеонаблюдения. 25 июня он был найден на другом конце страны — в самой южной префектуре Окинава.
Все обвинения он отрицает, однако, стоит отметить, что при задержании у него конфисковали спрей с красной краской. Об этом пишет РИА Новости.
Читайте также: Дмитрий Бикбаев: Граффити — востребованный вид искусства