Дана Борисова испугалась за свою жизнь после смерти Началовой от «проклятия»
Телеведущая Дана Борисова назвала возможную причину смерти певицы Юлии Началовой, которая, согласно официальным данным, скончалась в марте 2019 года от обширного абсцесса в возрасте 38 лет.
Теледива припомнила слухи о проклятии индейцев, от которого якобы умерли певица Жанна Фриске и рэпер Децл. Они оба принимали участие в экстремальном телевизионном шоу «Последний герой», где им предстояло жить на необитаемом острове. В съемках также принимали участие Началова и сама Борисова. В связи в этим СМИ долгое время не отметали версию, согласно которой участников проекта преследует некое индейское проклятие.
Журналисты вскоре обратились и к Борисовой с данным вопросом. По ее словам, она очень переживала после смерти Началовой, причем градус беспокойства повышался из-за давления окружения.
— Говорили, что она [Юлия] умерла из-за проклятия индейцев, которым не понравилось, что мы оккупировали остров. Честно, я очень боялась за свою жизнь. Переживала, что тоже стала жертвой этого проклятия, — призналась телеведущая в интервью изданию «Собеседник».
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