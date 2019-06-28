Сенатор оценил заявления Порошенко о Крыме
Сенатор Сергей Цеков, комментируя заявления Петра Порошенко о Крыме, отметил, что бывший президент Украины впервые за долгое время высказал здравую мысль.
Ранее Петр Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ первым шагом к признанию Европой Крыма российским.
Порошенко одобрил решение украинской делегации покинуть заседание ПАСЕ в знак протеста против возвращения России в организацию. Он напомнил, что Украина каждый год добивалась продления санкций против Москвы, передает RNS.
Петр Порошенко выразил надежду на то, что украинской делегации удастся оказать давление и санкционные ограничения в отношении России не будут сняты.
Сергей Цеков отметил, что согласен со словами Порошенко относительно Крыма — восстановление полномочий России в ПАСЕ является ключевым моментом на пути признания полуострова частью РФ во всем мире.
Что касается поведения представителей украинской делегации в ПАСЕ, по мнению Цекова, они ведут себя недостойно.
— В Раде должны появиться новые лица, которые понимают, что существование и развитие Украины без России невозможно, — заключил сенатор в комментарии ФАН.
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