Владимир Путин рассказал о кризисе современного либерализма

Президент России Владимир Путин дал интервью международной газете Financial Times, в котором заявил, что либеральная идея устарела из-за ее конфликта с интересами большей части населения.

Глава государства отметил, что нереалистичность некоторых постулатов данной идеологии, в частности, мультикультурализма, уже признали многие западные партнеры.

По словам лидера РФ, либералы «просто не могут больше диктовать что-либо, как они пытались это делать последние десятилетия». Чтобы проиллюстрировать несостоятельность идеи, Владимир Путин напомнил о проблеме с мигрантами.

— Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права, — заявил президент.

Он добавил, что такое положение дел вступает в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Вместе с тем подвергать либеральную идею полному и незамедлительному уничтожению не нужно.

— Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям. Просто они [представители либерализма] не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия, — пояснил глава государства.

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