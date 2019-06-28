Синоптик: Осенняя погода сохранится в Москве до воскресенья

Первая половина выходных отметится прохладной осенней погодой, но уже в воскресенье и последующие дни в Москву вернется лето, рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» ведущий метеоролог погодного центра «Фобос» Александр Синенков. Также он прогнозирует рекордно низкое атмосферное давление до конца месяца.

— Мы ожидаем минимальное атмосферное давление для конца июня — 727 миллиметров ртутного столба. При этом за последние 15 лет в этот период барометр опускался только до 730 миллиметров. И вызвано это тем, что именно через Московский регион проходит центр обширного, мощного циклона, который и вызвал непрекращающиеся сильные дожди. За истекшие сутки в столице выпало 16 миллиметров осадков. Норма для июня в Москве — 75 миллиметров, так что циклон весьма интенсивен, — сказал Александр Синенков.

В субботу сохранится пасмурная погода. Стоит ожидать небольших кратковременных осадков. Кроме того, в первый день выходных можно ждать самую низкую среднесуточную температуру за весь июнь. Столбик термометра зафиксируется на отметке 12 градусов тепла, что характерно либо для середины мая, либо для начала сентября. Таким образом, суббота станет по-настоящему осенним днем — как в отношении температуры, так и погоды.

— В воскресенье стоит ждать уже лучших условий. Температура вырастет до 20–21 градуса тепла. Соответственно, дожди тоже должны прекратиться, а солнце снова покажется из-за облаков. В последующие дни характер погоды вернется в нормальное русло, — сказал Александр Синенков.

В дневные часы на следующей неделе стоит ждать приблизительно 22–24 градусов тепла и переменную облачность. Не исключены и кратковременные послеполуденные дожди. Однако атмосферное давление останется пониженным.

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