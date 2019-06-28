Усадьба Лопухиных перейдет в пользование Пушкинского музея
• 12:18 • 28 июня 2019
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Усадьба Лопухиных будет интегрирована в строящийся Музейный городок
Фото: Официальный сайт Министерства культуры
Усадьбу Лопухиных в Москве передадут Государственному музею изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Об этом сообщил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.
По его словам, здание будет встроено в строящийся Музейный городок. Пока усадьба находится в пользовании Музея Востока. В здании пройдут реставрационные работы, которые могут продлиться около года. Рабочим предстоит решить множество технических проблем, сообщает ТАСС.
В усадьбе Лопухиных будут проходить мероприятия новой программы музея «Пушкинский. Youth». В Музейном городке будут находиться 150 сотрудников Пушкинского музея.
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