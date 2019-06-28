Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии. Она рассказала, что у футболиста обнаружена жидкость в коленном суставе.
Стукалова объяснила, что спортсмену давали возможность тренироваться в изоляторе. Он проводил в спортзале по несколько часов. Именно благодаря этому, считают врачи, состояние футболиста поддерживалось в рамках относительно безопасного, сообщает «Спорт-экспресс».
— Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры, — добавила Стукалова.
Напомним, что утром 8 октября прошлого года Кокорин и его компания устроили две драки в Москве. Среди пострадавших — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В результате расследования они были признаны виновными.
Нападающий футбольной команды «Зенит» Александр Кокорин вместе с братом Кириллом были приговорены к заключению в колонии общего режима на один год и шесть месяцев, а Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий — на один год и пять месяцев соответственно.
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