Мосгаз приступил к реконструкции газопроводов под Москвой-рекой
АО «Мосгаз» приступает к уникальным работам по реконструкции дюкера «Автозаводский», пролегающего по дну Москвы-реки в районе Нагатинской набережной, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
— В рамках реконструкции газопровода-дюкера «Автозаводский» будет осуществлен первый запуск тоннелепроходческого комплекса на глубине более 10 метров под Москвой-рекой, — отметил Бирюков.
Сегодня в распоряжении Мосгаза находится 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, их общая протяженность почти 7 километров. Большая часть газопроводов проложена в центральных районах Москвы (Пушкинская, Краснопресненская, Савинская, Рубцовская, Нагатинская набережные). Два из них — «Автозаводский» и «Даниловский» — реконструируют в этом году.
Дюкер «Автозаводский» построен в 1963 году, является опорной хордой кольцевого газопровода среднего давления Москвы — с него газ подается на ТЭЦ-9 и КТС № 18 Мосэнерго, РТС «Нагатино» и КТС «Нижний Котлы» МОЭК, промышленные и коммунально-бытовые объекты ЦАО, ЮВАО и ЮАО.
— Программа перекладки газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие три года. Все перекладочные работы проведут методом микротоннелирования. После выполнения работ будет обеспечена бесперебойная работа подводных газопроводов и гарантирована безопасная подача газа, — рассказал Бирюков.
Кстати, кожуховский тоннель планируют отремонтировать к концу августа.
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