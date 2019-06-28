Эксперт поддержал отказ России и Китая от расчетов в долларах
Глава Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев считает, что проведение платежей в национальных валютах между Россией и Китаем — это давно созревшая вещь.
28 июня стало известно, что РФ и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, передает издание «Известия».
Соглашение подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Эксперты отмечают, что в ближайшие несколько лет доля расчетов с китайской стороной в рублях может достичь 50 процентов, на сегодняшний день показатель не превышает 10 процентов.
Сергей Санакоев отметил, что нововведение позволит РФ развивать сотрудничество с Китаем.
— Для китайцев не проблема платить в рублях. К системе все готово, и речь идет о том, что в течение нескольких месяцев это будет отработано, — отметил он в комментарии Nation News.
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