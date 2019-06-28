Усадьбу XIX века отреставрируют в Москве
Главный дом городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке, построенный в XIX веке, отреставрируют. Проект согласовал Департамент культурного наследия города Москвы.
По словам главы ведомства, особняк бывшей городской усадьбы Шубиных построен в стиле эклектика. Во время реставрации рабочие укрепят кирпичную кладку. На фасадах восстановят штукатурный слой и центральный балкон, заменят оконные блоки и двери. Фасады покрасят и покроют защитным составом.
Внутри усадьбы специалисты отреставрируют колонны и роспись на потолках. На полу восстановят щитовой паркет. В здании заменят систему водостока и инженерные коммуникации, а также приведут в порядок кровлю.
В начале 1830-х в усадьбе жил декабрист Михаил Орлов, которого часто навещали поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский. В 1890-х годах по проекту архитектора Александра Ниссельсона дом был перестроен. В 1927 году он снова стал жилым, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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