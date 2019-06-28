Докупить дополнительные метры по реновации готова каждая 12-я московская семья
Более 180 договоров заключено в первые полгода текущего года с жителями Москвы, желающими докупить дополнительную площадь по программе реновации. В прошлом году всего было совершено 189 таких сделок, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
— Мы видим динамику: использовать право докупки метров готова каждая двенадцатая семья. Мотивирует каждую что-то свое: для кого-то это давно спланированная покупка, для кого-то — 10-процентная скидка. Кроме того, в данном случае разрешено привлекать кредитные средства, использовать материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты, — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Скидка на покупку дополнительных метров в размере 10 процентов предоставляется каждому желающему приобрести жилье большей площади с доплатой. Предложение действует два года. Важное условие — общая площадь приобретаемого жилья не должна быть больше 100 квадратных метров.
На сегодняшний день чаще всего договоры на приобретение дополнительной жилплощади с доплатой заключаются в районах Проспект Вернадского, Бескудниковский и Академический.
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