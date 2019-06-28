Детей зомбируют собственные родители...

Картинка в метро, знакомая каждому. Маленький пассажир едет со своей мамой. Чтобы «дитя не плакало», мама включает ему что-то на телефоне. Наверное, мультик. Громкая музыка, мелькающая картинка. Ребеночек сразу «залипает».

Больше его ничего не интересует: смотрит не отрываясь все двадцать минут, что мы едем вместе.



С одной стороны — хорошо, конечно. Ребенок занят, он просто поглощен картинкой. Очарован гаджетом. Маме удобно. Другим пассажирам, в общем-то, тоже.

Но ребенок! Я тоже как зачарованная смотрела на эту картину. Чудесный малыш, совсем крошечный — он смотрел свое видео так, как большой. Как смотрит взрослый человек какой-нибудь серьезный фильм. Он подпирал щечку пальчиком, хмурил бровки, соучаствовал и переживал. Ни разу не улыбнулся, кстати. Но смотрел не отрываясь...

Страшно как-то.

Я помню, как это начиналось. Мои дети тогда еще были совсем маленькими. Это были «старые благословенные времена», когда смотрели еще телевизоры. Я обратила внимание, что сын (ему было не больше года) играл на ковре со своими игрушками и вообще никак не реагировал на телевизор, а потом пошел блок рекламы — он тут же как завороженный оторвался от своих пирамидок и машинок, встал, на маленьких ножках подошел к телевизору и просмотрел все рекламные ролики от начала до конца.

И так было каждый раз, когда показывали рекламу.

Позже я узнала про 25-й кадр — методику воздействия на подсознание людей посредством вставки в видеоряд скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. Потом вроде бы изобретатель 25-го кадра Джеймс Викери признался, что сублимальная реклама была им сфабрикована, а на самом деле нет никакого дополнительного кадра, воздействующего на подсознание.

Трудно как-то это комментировать. Не только я, но и тысячи других родителей замечали, что рекламные паузы действуют на детей магически. Они просто замирают перед экраном. Смотрят очень серьезно. Что они там видят? Как все это воздействует на юный и беззащитный мозг?

Типичная картина. Слишком знакомая многим Фото: Фото из личного архива Екатерины Рощиной

Потом оказалось, что телевизор был всего лишь милой разминкой перед более грозным врагом — смартфоном. Телевизор можно выключить. Но с телефоном в руке современный ребенок живет! Это его неотъемлемая часть. Бороться бесполезно. Мы все пронизаны интернет-волнами. Мы тонем в них, в этих волнах. Захлебываемся в информации.

Даже взрослые люди. А что говорить про мелкотню? Мне так их жалко, этих детей, которые ходят с телефоном даже чистить зубы, которые засыпают с ним под подушкой, потом просыпаются и судорожно шарят — где же он, родной телефончик, что случилось за несколько часов сна?

Мне страшно представить, какое у них будет к тридцати годам зрение. Ну и многое другое. Это ведь первое выросшее поколение, облученное телефоном по самое не балуйся. Прозомбированное мемами, видосиками, ютьюбом и соцсетями. А они получили смартфон не с младенчества. И все равно полностью очарованы гаджетами.

А нынешние мелкаши с телефоном с первых месяцев жизни. Причем зомбируют их, получается, собственные родители.

Подсовывают, добрые, телефончик с мультиком: вот, смотри! И ребенок смотрит. Не отрываясь. Потом так же будет смотреть всю дальнейшую жизнь, не получая достаточно тактильных ощущений, не развивая мелкую моторику, не воспринимая пение птиц, красок живой природы и многое другое. Потому что смартфон — это куда ярче, выразительнее. Он в этом бою выиграл заранее. Для этого потрудилось много супермозгов.

А мы сами помогаем смартфону «оглуплять» наших детей, вот так подсовывая удобный гаджет с самого юного возраста.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»