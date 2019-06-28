Хохловскую площадь обустроят в кратчайшие сроки
27 июня была перекрыта экспозиция фрагмента крепостной стены Белого города на Хохловской площади. Необходимость перекрытия связана с проведением работ в рамках эксплуатации и благоустройства пространства, рассказали в пресс-службе префектуры ЦАО.
— В связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации. В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок, площадь станет доступной для посетителей, — говорится в сообщении пресс-службы.
На Хохловской площади расположена самая масштабная экспозиция археологического памятника на открытом воздухе — фрагмент каменной стены Белого города, участка третьей крепостной стены Москвы после Кремлевской и Китайгородской, построенной зодчим Федором Конем в XVI веке. На сегодняшний день сохранился фрагмент ее фундамента длиной почти 64 метра и 1,5 метра высотой.
Исторический фрагмент был обнаружен более десяти лет назад при проведении строительных работ на Хохловской площади. В 2016 году пользователи «Активного гражданина» проголосовали за музеефикацию площади. Памятник был очищен, укреплен и законсервирован специальным защитным составом, вокруг было обустроено общественное пространство в виде амфитеатра, сообщает агентство «Москва».
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