Станциями Некрасовской линии метро воспользовались уже более миллиона человек

Самой загруженной станцией новой ветки, открывшейся в начале июня, стала «Некрасовка» — ею воспользовались более 590 тысяч пассажиров. Далее по популярности с большим отставанием — станция «Лухмановская»: свыше 192 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Отмечается, что жители районов, близких к Некрасовской линии, чаще всего пересаживаются со станции «Косино» на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим на другие станции фиолетовой ветки («Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики», «Волгоградский проспект») приходят более загруженные поезда.

В пресс-службе столичной подземки уточняют, что большая часть пассажиров новой линии и раньше использовала Таганско-Краснопресненскую ветку, добираясь до метро на наземном городском транспорте. В цифровом выражении прибавка количества пассажиров линии составила около 10 тысяч человек при общей нагрузке ветки в 1,2 миллиона в день.

Станция «Выхино» после открытия Некрасовской линии разгрузилась на вход почти на 24 процента — с 119 тысяч до 90,7 тысячи пассажиров, на «Лермонтовский проспект» заходить стало на почти на 2800 человек в день меньше. Дальнейшее продление Некрасовской линии метро, а вместе с ним и появление пересадок на Большую кольцевую линию и МЦК существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию — в вагонах на этой ветке станет просторнее на четверть.

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