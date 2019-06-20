Станция метро «Некрасовка»: какие названия могла получить и откуда там ночное небо

У станции было два рабочих названия — «Руднево» и «Люберецкие поля», но в итоге остановились на «Некрасовке». Некрасовской назвали и саму розовую линию метро.

Жители с нетерпением ждали открытия станции и всего первого отрезка Некрасовской линии. Около шести лет назад строители вышли на площадку. Были проложены тоннели, потом появились платформа и уникальный зал станции.

Лейтмотив ее интерьера — лунная ночь. Колонны облицованы металлокерамическими панелями жемчужно-серого и белого цветов и напоминают лунный камень.

Светильники, встроенные в стены и потолок, создают образ ночного неба.

— Путевые стены облицованы панелями рубиново-красного цвета. Подвесной потолок по периметру кассового зала — из металлических панелей со встроенными линейными светильниками, подчеркивающими направления пути движения пассажиров, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, в ходе строительства объектов в Москве всегда большое внимание уделяется и прилегающим территориям.

— Фактически около станций метро появились новые зеленые скверы и пешеходные общественные пространства, которые станут местом отдыха и встреч, — отметил заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, строительство станций первого пускового участка новой Некрасовской линии, а также комплексное благоустройство территорий вокруг осуществлялось полностью собственными силами Мосинжпроекта, причем по тому же стандарту, который принят для центра Москвы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

На территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком. Здесь также появятся парк и торгово-развлекательный центр.

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