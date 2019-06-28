Депутат: США должны доказать свою договороспособность после саммита G20

Вашингтон должен подтвердить конкретными действиями позицию президента США Дональда Трампа, который заявил, что заинтересован в улучшении отношений с РФ, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов.

Встреча президентов РФ и США прошла в Осаке 28 июня. Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности, а также проблемы в Сирии и на Украине, передает издание «Невские Новости».

Трамп и Путин отметили необходимость улучшения диалога между РФ и США.

Андрей Красов отметил, что ждет от США действий в подтверждение этих слов. Он выразил надежду на то, что РФ и США смогут найти пути решения проблем в сфере контроля над вооружением.

— Если этих действий не последует, мы сможем в очередной раз констатировать, что наши западные партнеры недоговороспособны и не могут выполнять взятые на себя обязательства, — заявил депутат в комментарии ФАН.

Читайте также: Экономист оценил значение встречи Путина и Трампа в Осаке