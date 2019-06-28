Флагманский офис «Мои документы» за год принял почти 160 тысяч посетителей

Флагманский офис «Мои документы» на третьем этаже торгового центра «Спектр» в Юго-Западном округе столицы 28 июня отмечает первую годовщину работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
За год в центре побывали свыше 158 тысяч посетителей. Здесь для них предложен большой спектр услуг, в том числе регистрация транспортного средства. Выбрать удобное время для посещения можно с помощью предварительной записи через mos.ru или портал госуслуг. За год эту услугу предоставили здесь более 29 тысяч раз.
— Флагманский офис также предоставляет жителям округа услуги по регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, в центре доступны услуги для малого бизнеса, — сообщается на сайте.
Кроме того, в офисе действуют дополнительные сервисы. Они делают получение государственных услуг более комфортным для заявителей. Услуги медицинского кабинета «Мое здоровье» — самые востребованные. За год к специалистам обратились около трех тысяч москвичей, а почти две тысячи горожан получили услугу «Мое фото». Также свыше 1,5 тысячи жителей воспользовались сервисом «Мой нотариус».
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