Капитальный ремонт проведут в четырехэтажном доме на Новинском бульваре

Проект капитального ремонта четырехэтажного жилого дома на Новинском бульваре согласовала Москомэкспертиза. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила пресс-служба организации.
Специалисты отремонтируют фасады и обработают их антисептиком, в нужных местах восстановят штукатурный слой, покрасят стены. Пожарную лестницу очистят от ржавчины и покрасят.
— В подъездах установят новые входные и тамбурные двери, а также современные стеклопакеты. Кроме того, отремонтируют металлические ограждения лестничных клеток, заменят поручни, обновят штукатурку, — говорится в сообщении.
Также заново окрасят стены, потолок и лестничные марши, а в коридорах обновят полы.
Кроме того, специалисты займутся основными инженерными коммуникациями и системами. Керамической плиткой покроют пол подвала в арендуемых помещениях, также установят люки для доступа к коммуникациям и облицуют их керамической плиткой, а подвесные потолки заменят.
Здание на Новинском бульваре возвели в 1931 году по индивидуальному проекту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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