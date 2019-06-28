Новый дом будет построен в Солнцеве по программе реновации к 2021 году
Новый многоквартирный дом появится на западе Москвы в районе Солнцево. Он откроет свои двери для граждан, которые будут переселены по программе реновации.
— В настоящее время на объекте идет возведение монолитных конструкций первого этажа. Завершить строительство мы планируем в 2021 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Новостройка будет состоять из двух частей. В первом корпусе будут 92 квартиры и 166 жилых помещений — во втором.
Территория подземной части будет оборудована автостоянкой.
Снаружи здание будет выполнено в серо-белых тонах. Среди материалов фасада — бетонная плитка под клинкерный кирпич и фасадные кассеты из оцинкованного листа и керамогранита под дерево.
Помимо этого, в каждую квартиру проведут Интернет, телефонную сеть, телевидение и радио. А еще дом будет оснащен системой оповещения о пожарах.
Кроме прочего, в здании появится современная охранная техника с установкой видеонаблюдения на общей территории.
Во дворе дома расположатся просторная детская площадка и зона отдыха для родителей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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