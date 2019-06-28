Минобороны обнародовало секретные документы о первых испытаниях Калашникова
Министерство обороны России рассекретило архивные данные о первых испытаниях легендарного автомата Калашникова. Уникальные документы были обнародованы главным ракетно-артиллерийским управлением на форуме «Армия-2019».
В записях указаны итоги испытаний образцов стрелкового оружия в 1943–1945 годах. В частности, приведена информация об образцах конструкции старшего сержанта Калашникова.
По словам начальника ГРАУ МО РФ генерал-лейтенанта Николая Паршина, часть документов является перепиской сотрудников Щуровского полигона. Они обсуждали вопросы создания и тестирования автоматов.
— Один из документов — это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, — пояснил Паршин.
В другом документе содержится отчет об испытаниях автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. Генерал выразил уверенность, что путь разработки и развития стрелкового оружия и автоматов был бы совсем другим, если бы не гибель Судаева в возрасте 36 лет. Об этом пишет ТАСС.
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