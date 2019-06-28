Ученые нашли в магазинном алкоголе ядовитые вещества
Исследователи из университета в Англии изучили продающийся в магазинах алкоголь и выяснили, что в пиве, вине и других спиртных напитках есть токсичные вещества.
Ученые изучили состав 89 бутылок, купленных в обычных магазинах в течение года. Большая часть из них содержала кадмий, а около половины — свинец. Во всех бутылках зеленого цвета и почти в половине коричневых обнаружили хром.
Исследователи заявили, что самые опасные и вредные спиртные напитки хранятся в эмалированном стекле.
Выяснилось, что металлы могут выщелачиваться из стекла. В результате они попадают на контактирующие с ними предметы. Порой вредные вещества накапливаются до опасных количеств, как определяют американские нормативы.
В прошлом году сообщалось, что врачи из Великобритании нашли в организме молодых людей фрагменты бисфенола А. Это химическое соединение содержится в пластмассе, из которой делают бутылки для питьевой воды. Выяснилось, что оно способно вызвать онкологические заболевания, сообщает Lenta.ru.
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